Amici 23 | anticipazioni 8 ottobre | gli esiti delle sfide | gli ospiti e gli alunni a rischio

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La nuova puntata di23 andrà in onda domenica 8alle ore 14:00: ecco ledi quello che vedremo Si sono concluse le registrazioni della terza puntata di23, che sarà trasmessa su Canale 5 il prossimo 8. Nel corso del programma ci sarannotra gli allievi nelle gare di canto e nelle gare di ballo. Il talent show di Maria De Filippi entra nel vivo, pronto a regalare nuove emozioni agli spettatori. Le, fornite da dall'account TwitterNews e da SuperGuivaTv, contengono spoiler. Gara di Canto giudice Annalisa Classifica e brani cantanti Lil Jolie: "E penso a te" Mew: "Give me love" Holden: "Stella di mare" Petit: "Alors on danse" Stella: "Vampire" Space: "Sono un …