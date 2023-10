... l'ex centrocampista e oggi commentatore Massimoha raccontato del suo passaggio alla ... Quando ilprocuratore mi ha chiamato per dirmi che la Fiorentina era interessata a me, inizialmente ...Poi si va indietro nel tempo: " Questo è Ronaldinho, l'idolo difiglio... Questo qua invece è. Qui c'è Tevez ... no, era Boateng ! Questa invece è facile, Ibrahimovic , con la coda! ...

Ambrosini: “Il mio addio al Milan Ero tristissimo: vi spiego il motivo” Pianeta Milan

Ambrosini: “Inizialmente avevo scartato l’idea Fiorentina. Poi mio padre…” Viola News

Il difensore tedesco: "Arrivando qui sapevo di non dover neanche pensare di poter giocare subito. Devo guadagnarmi la fiducia di Inzaghi" ...In un calcio in cui le bandiere faticano ad imporsi, Massimo Ambrosini - ex capitano del Milan - è tornato a parlare di un episodio che lo vide protagonista nel 2007 dopo la vittoria della Champions L ...