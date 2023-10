Amanda Lear | il rifiuto ai Måneskin | “Si sono offesi”

Leggi su dilei

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ildiai? Assolutamente involontario. Così ha voluto chiarire un fraintendimento che si è creato durante Sanremo, quando la band romana ha invitato laa esibirsi con loro. A Splendida Cornice, lo show di Geppi Cucciari, ha raccontato cos’è successo, specificando di aver commesso un errore.a Splendida Cornice parla delaiIl 5 ottobre 2023,è stata ospite da Geppi Cucciari a Splendida Cornice su Rai3. L’occasione è stata perfetta per rivivere gli highlights della sua carriera, ma non solo: anche per raccontare qualche aneddoto. Come ilaiper Sanremo, un fatto chiacchierato per ...