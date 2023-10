...anche in campionato nei suoi primi due anni più di una volta è stato costretto a seguireil ... in posizione esattamente centrale accanto ai match analyst che osservano dall'la squadra e ...Il rischio di contestazione è troppo, meglio stare lontani. E ci sono buone ragioni per temere ... Meglio impiegarli, ovviamente, con buona pace degli studenti dell'Emilia - Romagna. Del ...

Altrove in Alto Adige | Bolzano, la città dai mille volti Panorama

Altrove in Alto Adige | Ritornare a Merano Panorama

Oggi sono previsti rovesci sul Triveneto, in particolare a ridosso dei rilievi, con un po' di Bora sull'Alto Adriatico e qualche addensamento ... instabile sul Triveneto con alcune piogge o temporali, ...La nuova espansione della serie Mondi Altrove unisce l'irriverente stranezza di Doctor Who alle meccaniche di Magic: The Gatheirng in un mix che funziona.