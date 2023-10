Alta capacità | Bignami punzecchia De Luca | dialoghi con il governo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVisita al cantiere dell’Velocità ferroviaria Napoli-Bari del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo. Il Commissario straordinario di, Roberto Pagone, a cui è affidata la realizzazione della tratta Apice-Stazione Hirpinia, localizzata a Grottaminarda in provincia di Avellino, ha illustrato al rappresentante dello stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione della galleria lunga dodici chilometri per i quali viene utilizzata la super talpa “Aurora” e impiegati cento lavoratorimente specializzati divisi in quattro squadre nell’intero arco delle 24 ore.era accompagnato dal senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera, dal consigliere regionale della Campania, Livio Petitto, e dai ...