All’iraniana Narges Mohammadi | il Nobel per la Pace

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L'edizione 2023 del premioper laè stata vinta dall'iraniana"per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti".è una delle più celebri attiviste per i diritti delle donne e per i diritti umani in Iran, che ha partecipato tra le altre cose alle proteste cominciate l’anno scorso dopo la morte di Mahsa Amini. In questo momento si trova in prigione in Iran.Secondo il testamento di Alfred, il premio per la Pce viene conferito a qualcuno che ha lavorato per la "fraternità" tra le nazioni, riducendo gli eserciti e tenendo congressi di. Nel corso degli anni si è ampliato coinvolgendo vari tipi di sostenitori della, dalle ...