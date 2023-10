Allegri | «Vlahovic e Chiesa non ci saranno Voglio giocatori sani | quelli mezzi e mezzi non li voglio»

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Massimilianoin conferenza stampa presenta Juventus-Torino, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Fischio d’inizio domani alle 18 all’Allianz Stadium.sulla condizione della squadra: «non ci sono, però la squadra sta bene». Yildiz può giocare titolare? «Pronto per giocare, devo valutare domani chi mettere in campo. Chi abbiamo a disposizione è pronto per giocare questa partita importante, è la stracittadina e per noi sarebbe un altro passo in avanti in classifica». Il commento disulle controanalisi di Pogba. Mancano i gol degli altri reparti? «Non lo sapevo, attendiamo l’esito del continuo. Umanamente mi dispiace. Abbiamo Kean, Milik, Yildiz. Rabiot fa gol, abbiamo Fagioli e Miretti che inizieranno a fare gol, soprattutto Fabio. Poi i ...

Vlahovic e Chiesa non ci saranno nel derby di domani pomeriggio. Lo ha rivelato il tecnico della Juve Massimiliano Allegri : " Chiesa da risonanza non ...

TORINO (ITALPRESS) – La vigilia del derby contro il Torino, in casa Juventus, non è di certo delle più rosee. Resteranno fermi ai box sia Vlahovic ...

TORINO (ITALPRESS) – La vigilia del derby contro il Torino, in casa Juventus, non è di certo delle più rosee. Resteranno fermi ai box sia Vlahovic ...

Le parole di Massimiliano, allenatore della Juve, alla vigilia del derby contro il Torino. I dettagli Massimilianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve - Torino. ...e Chiesa non ci saranno nel derby di domani pomeriggio. Lo ha rivelato il tecnico della Juve Massimiliano: "Chiesa da risonanza non ha nulla, ma ha dolore: se lo vedo preoccupato, non ...

Juventus, Allegri: "Vlahovic e Chiesa sono out! Kean giocherà" Fantacalcio ®

LIVE TMW - Juventus, Allegri: "Vlahovic e Chiesa assenti. Pogba Dispiace umanamente" TUTTO mercato WEB

(Adnkronos) - "Siamo dispiaciuti per non averli a disposizione -aggiunge il tecnico bianconero-. Vlahovic ha questo mal di schiena, quando recupererà lo prenderemo in considerazione. Chiesa ha questo ...Un derby tutto da vivere, quello tra Juventus e Torino in programma sabato 7 ottobre alle 18 e valevole per l'ottava giornata del campionato di serie A. I bianconeri, reduci dal pareggio a rete bianch ...