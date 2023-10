Allegri “Per il derby out sia Vlahovic che Chiesa”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) TORINO (ITALPRESS) – La vigilia delcontro il Torino, in casa Juventus, non è di certo delle più rosee. Resteranno fermi ai box siachee, poco prima della conferenza stampa della vigilia, è arrivata anche la notizia della positività di Paul Pogba confermata dalle controanalisi. Massimilianomantiene però la barra dritta. “sono out ma per il resto la squadra sta bene. Ci aspetta una partita importante. E' una stracittadina”, ha affermato il tecnico della Juve.“Siamo dispiaciuti per non avere a disposizione Dusan e Federico, perchè più ne abbiamo meglio è. E poi loro stavano facendo bene, con 8 gol all'attivo in due. All'interno di un'annata però succedono anche queste cose: vedremo quando recupereràdal male di ...