Allegri Per il derby out sia Vlahovic che Chiesa

TORINO (ITALPRESS) – La vigilia del derby contro il Torino, in casa Juventus, non è di certo delle più rosee. Resteranno fermi ai box sia Vlahovic ...

TORINO (ITALPRESS) – La vigilia del derby contro il Torino, in casa Juventus, non è di certo delle più rosee. Resteranno fermi ai box sia Vlahovic ...

Le parole di Massimiliano Allegri , allenatore della Juve , alla vigilia del derby contro il Torino. I dettagli Massimiliano Allegri ha parlato in ...

Massimiliano Allegri , allenatore della Juve ntus, parla in conferenza stampa alla vigilia del derby che domani alle 18 vedrà opposti i...

TORINO - Mil lik in gruppo, Vlahovic ancora a parte , l'abbraccio dei tifosi per avvicinarsi al derby. Ecco il riassunto del mercoledì bianconero, in ...