All’attivista iraniana Narges Mohammadi | il Nobel per la Pace

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L'edizione 2023 del premioper laè stata vinta dall'"per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti".è una delle più celebri attiviste per i diritti delle donne e per i diritti umani in Iran, che ha partecipato tra le altre cose alle proteste cominciate l’anno scorso dopo la morte di Mahsa Amini. Attualmente è detenuta nel famigerato carcere di Evin a scontare una condanna a 10 anni con l'accusa di aver ''diffuso propaganda'' contro il regime di Teheran. E proprio qui, nell'anniversario della morte di Mahsa, ha organizzato una protesta con altre detenute che, come lei, hanno bruciato i veli islamici. Con il ritorno al potere dei Talebani in Afghanistan e la ...