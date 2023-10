Allarme Olio Extra Vergine | costerà 25 euro a bottiglia! Ecco la data di quando aumenterà

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 6 ottobre 2023)sull’. Nuovi aumenti preoccupanti che porteranno prezzi mai visti, ben poche famiglie potranno permetterselo. Uno degli ingredienti che non manca mai nelle tavole degli italiani è l’d’oliva. In Italia si adoperano 8 chili dievo a famiglia e si spendono 117all’anno per questo prodotto genuino, che è largamente utilizzato come condimento di insalate, primi piatti, contorni e secondi. Nel nostro Paese si trovano i maggiori produttori e consumatori di, seguiti da Spagna e Stati Uniti. Aumenta il prezzo dell’(ilovetrading.it)Purtroppo l’inflazione ...