Allarme Anguissa verso la Fiorentina | imprevisto per il centrocampista

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Probabile maxi turnover per Rudi Garcia in vista della partita casalinga contro ladi Vincenzo Italiano Ultimo baluardo del tour de force e poi finalmente la sosta. Il mese di settembre per gli azzurri è stato ricco di impegni tra partite di campionato e Champions League. Sarà la settima partita per il Napoli che per l’8^ giornata di campionato affronterà ladi Vincenzo Italiano. Archiviato soltanto pochi giorni fa il discorso Real Madrid, uscito vittorioso dal Maradona per 3-2, adesso la squadra è pronta per il match contro i viola. Sfortunata la squadra di Rudi Garcia in Champions che si è dovuta arrendere soltanto alle prodezze di Bellingham e Valverde. Ottimo il secondo tempo contro i blancos, è proprio della squadra di Garcia il maggior numero di occasioni nella ripresa in cui ha tenuto per molto il pallino del gioco in ...