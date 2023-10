‘All’Antico Vinaio’ apre a Napoli | l’annuncio sulla data di apertura

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto‘Bada come la fuma’, un tormentone che diventa d’attualità anche a. Aprirà infatti il 21 ottobre una nuova sede di, il fortunato franchising made in Firenze che ha da qualche tempo avviato la sua mission espansionistica che ha già toccato Bergamo, Forte dei Marmi, Milano, Roma, Torino, New York, Los Angeles e Las Vegas. Un brand conosciuto e apprezzato in tutto il mondo quello della schiacciata fumante creato da Tommaso Mazzanti a Firenze, che si affaccia prepotentemente anche a. Top secret la location che dovrebbe essere localizzata nel centro cittadino. Da ‘Bada come la fuma’ a ‘Maronn comm coce’ il passo è breve. L'articolo proviene da Anteprima24.it.