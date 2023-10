Alife | fiamme nello scantinato | i Vigili del Fuoco evitano il peggio

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 6 ottobre 2023). Questa notte verso le ore 01.15 una squadra del comando provinciale deideldi Caserta, proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese, è intervenuta in contrada Veranelle sita nel comune diallertati dai residenti del posto per un incendio scoppiato all’interno di unodi una villetta di due piani. Immediatamente giunti sul posto idel, dopo aver constatato che nella villetta non ci fosse nessuno, si sono adoperati per spegnere l’incendio di materiale vario accantonato che, dallo, minacciava l’abitazione sovrastante. Fortunatamente non si registrano ne intossicati ne feriti, solo alcuni danni alle strutture dell’abitazione.