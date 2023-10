Al Napoli dopo Garcia | ribaltone per il futuro | tutto deciso

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Scelta a sorpresa, non è più nel mirino del: l’allenatore snobba gli azzurri. C’è già l’accordo per il, è. Ilvisto in campo nelle ultime quattro partite (contando anche il pareggio a Bologna), anche se ha perso l’ultima gara contro il Real, pare aver scacciato definitivamente i fantasmi delle prime uscite. Il caos ha fatto posto all’ordine. Gli azzurri hanno ridotto le distanze tra i reparti, sono apparsi più cinici sotto porta e più solidi in difesa. Dunquepotrebbe aver finalmente conquistato la fiducia dei tifosi napoletani, scettici sul suo conto sin dal momento dell’annuncio quest’estate. Tante le critiche nei suoi confronti quando le cose non andavano bene. Dalla sua parte però c’è sempre stato il presidente De Laurentiis, convinto di ...