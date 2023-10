Aggressione a Le Foche |  l' esultanza dei No-Vax sui social

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Oltre ai messaggi di vicinanza nei confronti del professore, non sono mancati i commenti astiosi di chi non ha perdonato al medico di essere comparso in tv per parlare di Covid

La notizia della violentasubita a Roma dall'immunologo Francesco Le, massacrato di botte da un paziente per una diagnosi sbagliata, rimbalza da ore su tutti i social. E se in tanti esprimono solidarietà nei ...... per aver aggredito ieri il dottor Francesco Le, primario di immunologia presso il Policlinico Umberto I. L'è avvenuta nello studio privato del medico, in Via Po: l'immunologo è ...

Bassetti e l'aggressione a Le Foche: "Colpa dei ciarlatani in tv durante Covid" Adnkronos

No Vax esultano per l'aggressione all'immunologo Le Foche: "Dio c'è", "Poche gliene ha date", le frasi social Virgilio Notizie

Oltre ai messaggi di vicinanza nei confronti del professore, non sono mancati i commenti astiosi di chi non ha perdonato al medico di essere comparso in tv per parlare di Covid ...Ancora un medico aggredito a Roma. È avvenuto giovedì, poco prima delle 18, in uno studio medico di via Po, nei pressi di Villa Borghese, al centro di Roma. La vittima è l'immunologo Francesco… Leggi ...