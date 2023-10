Aggredito dal cane | pensionato in ospedale

(Di venerdì 6 ottobre 2023) ARZAGO. Soccorso un 76enne preso a morsi dal suo meticcio: portato all’«Papa Giovanni» per medicazioni.

Massimo Biagioni è finito all'ospedale per uno shock anafilattico dopo l'attacco di uno sciame dentro un container. Aveva decine di punture

Prima è stato aggredito e picchiato in strada, poi lo hanno anche investito con l’auto. Così un 19enne di Anzio , sul litorale romano, è stato ...

Ardea – dipendente del Comune di Ardea aggredito e picchiato in strada . E’ successo ieri, martedì 26 settembre, intorno alle 18:30, a Nuova Florida. ...

Ardea – dipendente del Comune di Ardea aggredito in strada . E’ successo ieri, martedì 26 settembre, intorno alle 18:30, a Nuova Florida. Il ...

Cologno al Serio. “Vi prego, Aiutatemi a trovare chi ha ridotto così mio figlio ”. Rita Pagani è la mamma di Samuele (per tutelarlo usiamo un nome di ...

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla polizia dopo averLe Foche, accusandolo di avergli somministrato una terapia sbagliata. Il professore è primario del reparto di immunologia del ...leggi anche Medicoa Milano: figlio di una paziente gli spezza il femore FOTOGALLERY ... DATI Delle 4.821 aggressioni registrate dall'Inail nel triennio2019 al 2021, il 71% ha avuto come ...

L'immunologo Francesco Le Foche è in prognosi riservata dopo essere stato aggredito da un paziente pregiudicato e con problemi psichiatrici ...Responsabile del Day hospital di Immunoinfettivologia del Policlinico Umberto I di Roma e direttore del centro Immunopo, spesso ospite di Mara Venier in Domenica in ...