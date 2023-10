AEW Rampage 06 10 23 Anteprima

(Di venerdì 6 ottobre 2023) TNT Drama trasmetterà oggi, 6 ottobre, l’episodio numero 113 di AEW, disponibile da stanotte in streaming sull’app FITE. Di seguito, vi presentiamo la card aggiornata: First contender match per il titolo Mondiale ROH Johnny TV vs. Komander vs. Lince Dorado vs. Penta El Zero Miedo Matt Menard, Angelo Parker, Jake Hager e Daniel Garcia vs. The Hardys (Jeff Hardy e Matt Hardy) e Best Friends (Chuck Taylor e Trent Beretta) Kris Statlander e Hikaru Shida vs. Nyla Rose e Marina Shafi L'articolo proviene da AEW Universe.

AEW Rampage was taped on Wednesday night after Dynamite aired from Stockton, California.