AEW | Nonostante un buonissimo show | arriva un record negativo per WrestleDream

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La scorsa domenica è andato di scena AEW, inizialmente presentato cometributo in onore di Antonio Inoki e poi reso un vero e proprio PPV dove è stata anche ricordata la leggenda. Se sulla qualità dell’evento non ci si può lamentare più di tanto e la AEW è riuscita ad offrire unspettacolo, c’è un dato che invece salta all’occhio.Infatti purtroppo l’evento è stato caratterizzato da un dato. Purtroppo le voci riguardanti una bassa affluenza di pubblico si sono rivelate veritiere e i fan presenti all’arena erano 7.300. Allora perché questo numero è? Perché purtroppo segna la minor affluenza di pubblico ad un PPV AEW dalla sua nascita a questa parte.

Non c'è pace per il povero Adam Cole, che ancora una volta dovrà rimanere fermo ai box per un bruttissimo infortunio ...La AEW deve aspettare: il ritorno sul ring di Adam Cole è ancora ... che non ha mai sentito così tanto dolore in vita sua però conta di tornare sul ring, nonostante la “caviglia distrutta”.