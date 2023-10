AEW | Commozione cerebrale per Sammy Guevara a Wrestledream

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Dave Meltzer, storico giornalista di Wrestling d’oltreoceano e direttore del Wrestling Observer, ha diffuso la notizia che, durante il 3 vs 3 di, avrebbe riportato unache lo terrà fuori per un po’ di tempo. “ha subito una… Per cui è fuori… Potrebbe essere una settimana o più, chi lo sa?” sono state le parole del reporter che hanno confermato il momentaneo allontanamento dalle scene del lottatore. Ricordiamo che il match in questione era un incontro che ha coinvolto ben sei lottatori, da una parte Chris Jericho e il duo Omega\Ibushi e dall’altra lo stesso, Konosuke Takeshita e Will Ospreay. Di seguito il link di Wrestlepurists che riporta la ...

Sammy Guevara si è infortunato a AEW WrestleDream, dove ha subito una commozione. Perciò, è stato sostituito da Kyle Fletcher a Dynamite. Stanotte, si è tenuto un nuovo episodio di AEW Dynamite, che ...è una storia di commozione cerebrale - potrebbe essere la prossima settimana ...