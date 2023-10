Aeroporti | Ferrante FI | “Attenzione di Governo e MIT per il potenziamento a Salerno”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOggi l’On. Tullio, Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, si è recato presso l’Aeroporto diPontecagnano, all’indomani della consegna dell’area di cantiere per l’esecuzione dei lavori di adeguamento del terminal esistente. Lo scalo, già oggetto di un piano di interventi che interessano la pista esistente per un suo prolungamento iniziale a 2.000 m e la cui ultimazione è programmata per il primo trimestre del prossimo anno, sarà interessata nel prossimo futuro anche da un ulteriore prolungamento della pista a 2.200 m, oltreché dal citatodel terminal, che aprirà questa serie di lavori. Il piano di interventi è sostenuto per buona parte dal finanziamento statale per circa 26.7 mln di euro, a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione del ...