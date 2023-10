Accusato di stupro nei confronti della figlia di 12 anni | fugge | gli Stati Uniti negano l’estradizione

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Avrebbe violentato per 12la, sin da quanto era bambina. Ma nonostante l’accusa è riuscito a scampare al processo in Italia poiché l’uomo, 50enne, è fuggito negliche hanno negato. L’indagato –anche da un’altrache lo ha denunciato per– ha la doppia cittadinanza, italiana e statunitense. Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe tornato negliquando avrebbe capito di essere coinvolto nell’inchiesta giudiziaria e sarebbe stato prima a New York, poi si sarebbe trasferito. In questo momento – scrive il Messaggero – risiede in Texas. Ma in passato ha vissuto a lungo in un piccolo paesinoprovincia di Gorizia, in Friuli ...