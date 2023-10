Accoltella il collega dopo una lite | condannato a 6 anni per tentato omicidio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Costa Volpino. Avevano litigato in preda ai fumi dell’alcol, si erano anche messi le mani addosso. Quando ormai sembrava tutto finito, Oleksandr Odorodko, ucraino di 51, aveva afferrato un coltello e affondato la lama nell’addome del, facendolo finire in ospedale in prognosi riservata. Venerdì 6 ottobre è statoin abbreviato pera 6di reclusione. I fatti risalgono ad un anno fa. Era il 15 ottobre 2022, sabato, e tre dipendenti di una ditta di carpenteria metallica, tutti originari dell’Est Europa, avevano terminato la loro giornata lavorativa ed erano rientrati nel mini appartamento in una struttura ricettiva di Costa Volpino, dove alloggiavano temporaneamente. I tre avevano iniziato a bere e tra due di loro era partita una accesa ...