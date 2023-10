Abruzzo | non solo Pescocostanzo! Vicino Chieti c' è proprio un bel borgo con un imponente castello | il racconto del TikToker

(Di venerdì 6 ottobre 2023), non c'èPescocostanzo come belin questa regione: ecco dove andareper una passeggiata di un paio d'ore e una visita a unL', una regione situata nel cuore dell'Italia, è celebre per la sua bellezza naturale, che spazia dalle montagne della catena appenninica fino alle coste del Mar Adriatico. Tuttavia, oltre ai suoi paesaggi mozzafiato, il luogo vanta una miriade di borghi incantevoli che affondano le radici nella storia, custodendo tradizioni millenarie e offrendo ai visitatori una finestra autentica sulla vita italiana. Situato nel cuore del Parco Nazionale d', Lazio e Molise, ad esempio, Pescocostanzo è uno dei borghi più suggestivi della regione. Questo ...

A quattro giorni dall’uccisione dell’orsa Amarena, i suoi cuccioli continuano a non farsi catturare. Per le persone che ne seguono le tracce è una ...

Sono 153 i marsicani bruni morti dal 1970, l’80 per cento per colpa dell’uomo. L’area resta in bilico tra protezione e sviluppo anti-ambientale. Il ...

Ma a ben guardare vi sono differenze territoriali notevoli,sono in Europa, ma anche in Italia, ... Puglia (5,91%), Basilicata (5,87%),(5,65%), Sardegna (5,61%), Liguria (5,57%), Umbria (5,......di Regione, è ospitata nell'area faunistica di Pretoro (Chieti). Autorizzata dalle competenti autorità e attiva da circa vent'anni, l'area faunistica ha ospitato diversi individui di lupo...

Economia: Marsilio, "l'Abruzzo è come un calabrone che non ... Regione Abruzzo

A Pescara nasce la prima terapia intensiva pediatrica dell'Abruzzo Quotidiano Sanità

Sorride l’Abruzzo del turismo. I dati ufficiali sugli arrivi e presenze ... a girare all’Istat per le statistiche a livello nazionale. Altri dati, insomma, non esistono, come non possono essere ...Per la prima volta nella storia dell’Asl viene attivata l’Alpi aziendale, con una spesa di circa 136.000 euro per l’acquisto di 1.700 prestazioni diagnostiche entro dicembre. Sempre utilizzando fondi ...