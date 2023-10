Abodi | «Non sarà lo sponsor arabo della Roma a far perdere Expo 2030 a Roma»

Roma - " Roma con uno sponsor saudita? Avrei fatto lo stesso " . sono queste le parole del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi , ...

Roma - " Roma con uno sponsor saudita? Avrei fatto lo stesso " . sono queste le parole del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi , ...

Le parole di Andrea Abodi , Ministro per lo Sport, sul caso di razzismo che è avvenuto nel campionato d’Eccellenza Femminile Andrea Abodi , ...

Roma, 2 ott. - (Adnkronos) - “Il razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di Calcio , in un impianto sportivo. In merito all'episodio ...

“abbiamo ripristinato il Totocalcio, ma non lo sa nessuno, perché non si può comunicare”. Lo ha dichiara il ministro per lo sport e i giovani, ...