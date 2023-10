A tutto cuore | il nuovo singolo di Claudio Baglioni in radio e in digitale

Il singolo disponibile dal 6 ottobre in radio e digitale prende il titolo dal nuovo progetto live ed è una b alla d rock intensa e pulsante Da venerdì ...

Chi lo conosce bene lo immaginava: a Tutto Cuore , la serie di concerti del cantautore romano, non poteva fermarsi come il nome di un progetto live ...

Da venerdì 6 ottobre sarà in radio e disponibile in digitale il brano inedito di Claudio Baglioni . Scopri le prossime date del tour “a Tutto Cuore” . ...

Oltre ai cortometraggi dail mondo, verodel Reggio Film Festival , sono molte le proposte in programma. " Sarà presentata la sonorizzazione live, a cura di Lorenzo Valdesalici e Alessio ......singolo Registrato in Inghilterra nel contesto dei Real World Studios di Peter Gabriel (come... descrive il concetto 'È solo un fatto di retaggio culturale se metto un limite al mio'. Il ...

'A tutto cuore' è il nuovo singolo di Claudio Baglioni Radio Subasio

Claudio Baglioni torna con un inedito. Ecco ‘A tutto cuore’ la Repubblica

Questo gesto di generosità e compassione ha offerto una speranza di vita a coloro che lottano contro malattie croniche e gravi disfunzioni degli organi.Claudio Baglioni presenta il suo nuovo inedito "A tutto cuore", disponibile da venerdì 6 ottobre in radio e digitale, il giorno dopo il debutto dello show “aTUTTOCUORE” all'Arena di Verona per 4 date.