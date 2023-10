A Roma il dinosauro Henry | una storia lunga 70 milioni di anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Sarà la guest star della mostra, allestita dal 14 ottobre nella sale del Complesso Monumentale Ospedaliero San GiovAddolorata, 'Scientopolis, la Città della Scienza' Ha solo 70diile dal 14 ottobre sarà la guest star della mostra ‘Scientopolis, La Città della Scienza’, un emozionante viaggio interattivo e coinvolgente aperto a visitatori e curiosi per sperimentare l’universo della scienza, in programma nelle sale del Complesso Monumentale Ospedaliero San GiovAddolorata di. Protagonista indiscusso il, un esemplare completo di Hypacrosaurus, per la prima volta nella capitale. Si potrà inoltre provare in tutta sicurezza la gravità lunare, ammirare una vera e propria Tesla ...