A Roma c’è il ‘muro dei sogni’ | prendi la penna | scrivi il tuo sogno e appendilo alla parete

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Dopo Milano e Madrid, è stato aperto ail Museum of Dreamers, un museo dove sognare ad occhi aperti sarà un gioco da ragazzi e grandi e piccini potranno farlo, lasciandosi andare e perdendosi tra la bellezza e la fantasia di ogni stanza. Tra queste è stato instto il Muro dei sogni dove poter scrivere il proprio desiderio ed esprimerlo. Il Museum of dreamers è stato inaugurato ieri sera e per l’occasione erano presenti molti vip e personaggi televisivi come Enrico Brignano, Flora Canto, Rudy Zerbi, Pieropaolo Petrelli e tanti altri ancora. Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda, ha tagliato il nastro e molti ospiti hanno “appeso” il loro desiderio sulla: che ilabbia inizio., muro dei sogni dove si trova e cosa fare Il muro dei sogni ...