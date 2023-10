A che ora la F1 su TV8 oggi? Programma qualifiche | differita in chiaro GP Qatar 2023 stasera

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Chissà che la Formula 1 non abbia finalmente trovato l’architettura corretta per valorizzare i weekend contenenti una sprint. La potremmo definire una struttura a ponte, poiché venerdì e domenica sono collegati tra loro. Il sabato, collocato nel mezzo, viene scavalcato e vive di vita propria, rimanendo a sé stante. Difatti già, venerdì 6 ottobre, verrà stabilità la griglia di partenza del Gran Premio del, che si correrà alla sera di domenica 8. LA DIRETTA LIVE DI FP1 EDEL GP DELDI F1 ALLE 15.30 E ALLE 19.00 Lusail è un tracciato concepito pensando alle moto, che infatti vivono sovente GP molto spettacolari. Le F1 vi hanno messo le ruote per la prima volta nel 2021, scoprendo una pista dove, viceversa, sorpassare si è rivelato complicatissimo. Va però rimarcato come, all’epoca, le ...