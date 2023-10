A che ora Italia-Cuba di volley | su che canale vederla | programma prossima partita Preolimpico

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Sabato 7 ottobre (ore 18.30) l’affronterànel sesto e penultimo incontro del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda ilmaschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Rio de Janeiro (Brasile) dopo le sfide disputate nei giorni precedenti contro Repubblica Ceca, Qatar, Ucraina, Germania e Iran. I Campioni Olimpici se la dovranno vedere contro gli insidiosi caraibici in un match cruciale per le sorti della kermesse. Gli azzurri inseguono una vittoria determinante per continuare ad ambire a uno dei due pass per i Giochi Olimpici, in attesa dell’imperdibile scontro diretto finale contro il Brasile indomenica 8 ottobre. Il CT Fefé De Giorgi punterà sulla formazione ormai titolare e già vista nelle ultime uscite: il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Yuri ...