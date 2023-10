62 milioni alla coop dei Soumahoro | lavoratori non pagati Che fine hanno fatto i soldi?

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il sit in degli ex dipendenti davanti al tribunale di Latina. L'udienza preliminare per i sei indagati, tra cui i familiari del deputato, è stata rinviata. Le accuse di false fatturazioni ed evasione fiscale

Angelo Bonelli , co - portavoce nazionale di Europa Verde e Deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, in una nota ha duramente commentato il no del Cnel ...

...messo così tanto tempo e per aver consentito al nostro paese di essere inondato con 15di ...l'avvio della costruzione di una trentina di chilometri di Muro in Texas ha fatto riferimento'...... stando alle strategia della banca, diventeranno almeno 2nei prossimi mesi. Intesa ... Per chi faceva poche operazioni in filiale è stata decisa l'assegnazionedivisione on line in quanto ...

Beneficenza, il sondaggio: lombardi poco generosi anche se ... Il Cittadino di Monza e Brianza

100 milioni di euro per assitenza all'autonomia e alla ... disabilita.governo

La Formula E cresce, anche se non in maniera uniforme. Gli organizzatori hanno diffuso una nota in cui snocciolano le cifre relative alla nona stagione, la prima con le più ...I principali Paesi dell’Ue che ospitano i beneficiari di protezione temporanea dall’Ucraina sono la Germania, la Polonia e la Repubblica ceca ...