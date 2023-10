6 ottobre 1929 | il primo campionato a girone unico VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 6 ottobre 2023) 6: la nascita della Serie A aIl 6del, prende il via undestinato a cambiare per sempre la storia della Serie A: il. A prendere parte a questa stagione sono 18 squadre. Una scelta forte voluta dal presidente della Federazione di quel periodo. A vincere quello scudetto sarà l’Ambrosiana Inter che grazie alle reti di Giuseppe Meazza totalizzerà 50 punti in 34 giornate. Al secondo posto arrivò il Genoa a quota 48. Una rivoluzione partita 94 anni fa e che continua ad innovarsi. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.