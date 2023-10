5mila posti di lavoro a rischio | ecco quali sono i rischi della Sugar tax

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Premesso che una nuova tassa non è mai (ma proprio mai) una buona notizia, quiamo addirittura il patatrac. La-tax. La “tassa sulle bevande zuccherate” voluta, promossa, varata (oramai persino dimenticata ma che ci pende sul capo modello spada di Damocle) dal governo Conte, era il 2019 e che entrerà in vigore nel 2024, fa male in tutti i sensi. Fa male al portafoglio, tanto per cominciare, e fa male (o meglio, non cambia assolutamente niente) alla salute. Perché ridurre di tre o quattro calorie giornaliere, su un apporto assunto di circa 2.500, lo capirebbe anche un bambino, è più un effetto psicologico che benefico. Non è che risolvi il problema (che è un problema,me) del diabete. Tuttalpiù metti a tacere la coscienza. «La misura fiscale sui soft drink non è efficace per i determinanti di salute pubblica», spiega, ...