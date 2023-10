3 000€ per una VHS | sei ricco e non lo sai | controlla subito la tua collezione

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 6 ottobre 2023) VHS che valgono anche 3.bene in casa tua, magari potresti esseree non esserne a conoscenza! Chi era bambino negli anni ’90 ha visto almeno una volta nella vita una VHS, comunemente chiamata videocassetta. La sigla sta per Video Home System. Erano rettangolari e nere con la custodia esterna che aveva il titolo del film o del cartone registrato all’interno. Andavano nell’apposito videoregistratore ed erano il sistema di supporto video che nel corso degli anni ’90 ha permesso di guardare sulla TV di casa tutti i film che volevamo. Le VHS ormai sono quasi antiquariato ma possono avere un enorme valore! (grantennistoscana.it)Questo sistema di supporto è nato negli anni ‘70 ma è proprio negli anni ‘90 che ha avuto il periodo di massimo splendore soprattutto in Italia, dove erano diffuse in ogni negozio. Questi oggetti ...