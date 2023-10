Zelensky | «Oltre 50 morti uccisi dai russi a Kupiansk | è terrorismo» Sui social le immagini shock

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sono 51 idel bombardamento russo nel villaggio di Groza, vicino a, nella regione di Kharkiv. A darne notizia su Telegram è il ministero degli Interni Igor Klimenko chiarendo che «uno dei feriti è morto mentre riceveva le cure mediche». Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodmyr, ha postato (senza censura) su X ledei corpi delle vittime del raid di Mosca, sostenendo che «la leadership delnetwork probabilmente ne limiterà la portata», ma che questo «è un promemoria per tutti coloro che sono disposti a sorridere e a stringere la mano al criminale di guerra Putin alle conferenze internazionali». Un osservazione anche per «tutti coloro che sono disposti a postare meme e a prendere in giro gli ucraini», ha scritto il funzionario ucraino, ...