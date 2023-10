Zeekr X - Sbarcherà in Italia nel 2025 | ma l' abbiamo già guidata - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La, emanazione premium della Geely, appartiene di diritto alla lista dei brand cinesi più interessanti e ambiziosi. Per il debutto in Europa, il marchio ha deciso di puntare sulla 001, una shooting brake, e sulla X, una Suv compatta che in Olanda (e solo in Olanda, per ora) viene venduta a partire da 44.990 euro: a Stoccolmapotuto vedere da vicino e guidare la crossover, nella più costosa versione Privilege (da 49.400 euro). Per vedere la X sulle stradene, però, bisognerà aspettare ancora un po': nel nostro Paese, infatti, le consegne non inizieranno prima del. La prima crossover dellaha una lunghezza di 4.432 mm e un generoso passo di 2.750 mm, che garantisce una buona abitabilità per i passeggeri, come avrete modo di constatare nel. L'abitacolo ...