Xi Jinping predica nel deserto Anche China Sce si arrende al mercato

(Di giovedì 5 ottobre 2023) In Cina di questi tempi succede abbastanza spesso che il partito e dunque il governo provi a indirizzare l’economia in un verso e quest’ultima che invece se ne vada per i fatti suoi e non certo nella direzione della crescita. Se ne sono accortigli stessi investitori, che a partire da questa estate hanno messo in atto una vera e propria fuga di massa dalle obbligazioni sovrane cinesi. Partendo proprio dai palazzi, sono mesi che il governo di Xile prova tutte pur di rianimare un’economia ormai infiacchita da anni di crisi del debito e di scarsa fiducia. Tenendo i tassi molto bassi, cercando di fluidificare il credito alle famiglie e alle imprese e cercando di richiamare il più possibile l’attenzione degli investitori, rassicurando circa l’ottima tenuta delle finanze e dell’industria, a cominciare da quella del mattone che vale ancora ...