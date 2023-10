X | tutti pazzi per Hanna | l’utente hot che cuoricina un po’ tutti

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Elon Musk lo aveva promesso: su X, il nuovo Twitter, sarà una vita difficile per i bot. Il miliardario intenzione di mettere a pagamento la piattaforma. Sarà, maoramai in queste ore conoscono, ovvero l’account, anzi i più molteplici account che stanno mandando cuoricini a profusione a migliaia di utenti su X, italiani e non. Nell’arco di pochi giorni il suo nome è diventando trend topic sul social. October 5, 2023 October 5, 2023 October 5, 2023 Ma chi è realmente? In tanti se lo sono chiesti. Il suo nome d’arte èBeckett, attrice hard emergente. Produce contenuti per adulti e ha anche altri account su TikTok, Instagram, Facebook e un sito web, dedicato al suo personaggio con link a chat, shop Amazon e profilo Instagram (chiusissimo). Secondo quanto ricostruito ...