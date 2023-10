“X Factor 2023” | inizia la gara al tavolo dei giudici

(Di giovedì 5 ottobre 2023) In onda questa sera su giovedì 5 ottobre Torna giovedì 5 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, Xufficialmente laanche tra ial. All’indomani delle Audition, durante le quali gli artisti hanno presentato il proprio progetto musicale con la speranza di ricevere almeno 3 sì per poter proseguire, arriva il momento dei Bootcamp. Per i 4Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, è arrivato il momento di costruire la propria squadra. Per farlo al meglio occorrerà avere le idee chiare: ciascun giudice ha a disposizione solo 5 sedie dove far sedere i concorrenti scelti, e fino all’ultima esibizione potrà effettuare dei cambi, i temutissimi “switch”, con cui potranno decidere se dare il posto a un altro concorrente. Una ...

Con i Bootcamp la gara di X Factor entra ufficialmente nel vivo. Questa sera c'è la temutissima prova delle sedie con Fedez, Ambra, Dargen e Morgan pronti a formare la propria squadra ...