X Factor 2023 | Bootcamp e la nuova sfida tra i giudici per comporre le squadre

Leggi su digital-news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Torna giovedì 5 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, X. E inizia ufficialmente la gara anche tra ial tavolo: all’indomani delle Audition, durante le quali gli artisti hanno presentato il proprio progetto musicale con la speranza di ricevere almeno 3 sì per poter proseguire, arriva il momento dei.Per i 4Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, è arrivato il momento di costruire la propria squadra. Per farlo al meglio occorrerà avere le idee chiare: ciascun giudice ha a...