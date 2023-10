X Factor 2023 | Alice sfida Fedez dopo l' eliminazione e una standing ovation

X Factor 2023 : le anticipazioni della quarta puntata del 5 ottobre . Concorrenti, canzoni, giudici Questa sera, 5 ottobre 2023 , alle ore 21.15 va in ...

X Factor 2023 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata del talent , 5 ottobre Questa sera, 5 ottobre 2023 , alle ore 21.15 va in onda su ...

Terminate le Audition, che hanno occupato le prime tre puntate di X Factor 2023 , è tempo di Bootcamp . Questa Sera, alle 21.15 su Sky Uno e in ...

In onda questa sera su giovedì 5 ottobre Torna giovedì 5 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, X Factor 2023. inizia ufficialmente la gara anche ...