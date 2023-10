X Factor 2023 | al via oggi i bootcamp con la nuova formula | cosa cambia

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) (Adnkronos) – Chiusa la fase delle Audition, a Xè tempo di5 ottobre, inizia dunque ufficialmente la gara con i concorrenti alle prese con le sedie e i temuti switch. In questa edizioneperò il meccanismo di selezione: per la prima volta infatti ogni giudice compone personalmente la propria squadra. Per i 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, è dunque arrivato il momento di costruire la propria squadra. Ognuno di loro ha a disposizione solo 5 sedie dove far sedere i concorrenti scelti, e fino all’ultima esibizione potrà effettuare dei cambi, i temutissimi 'switch'. Ma quest'anno c'è una novità essenziale, che anticiperà di fatto l’inizio delle strategie dei giudici. Infatti, per la prima volta nella storia di X, i ...