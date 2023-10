X Factor 2023 | al via i Bootcamp stasera su Sky Uno | le anticipazioni

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Xtornasu Sky Uno alle 21:15 con la prima puntata dei: ecco le, giovedì 5 ottobre, su Sky Uno comincia la fase deidi X. Alle 21:15 inizia ufficialmente la gara anche tra i giudici al tavolo: all'indomani delle Audition, durante le quali gli artisti hanno presentato il proprio progetto musicale con la speranza di ricevere almeno 3 sì per poter proseguire, arriva l'attesissimo momento "delle sedie".giovedì 5 ottobre: la prima puntata diPer i 4 giudici Fedez (che in questa fase, precedentemente registrata, è ancora presente ma non si sa ancora se potrà partecipare ai Live, viste le condizioni di salute), ...