WWE | La compagnia non sembra avere piani ben definiti per Brian Pillman Jr

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’ex AEW e figlio d’arte,Jr., ha da poco firmato con la WWE e ha preso “posto” nel roster di NXT. Nel corso dell’ultima settimana, inoltre, sono state mandate in onda alcune vignette che alludono al suo prossimo debutto. Ovviamente, dati i suoi trascorsi a Jacksonville e il nome che porta con sé, c’è molto hype tra i fan per il debutto diin WWE. Nonostante il clamore, però, il team creativo di Stamford nonle idee chiare sul futuro del wrestler in questione. Secondo Haus of Wrestling, benché la WWE abbia iniziato a pubblicizzare l’arrivo diJr. e USA Network abbia pubblicato una notizia riguardante la sua firma con la, nonci sianoben ...