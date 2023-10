WTA Pechino 2023 | una combattiva Jasmine Paolini cede in due set a Sabalenka

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Una coriaceasi arrende ad Arynanegli ottavi di finale del WTA di. La numero uno del mondo ha faticato e rischiato contro la tennista italiano, imponendosi in due set con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e 39 minuti di gioco. Restano i rimpianti per la toscana, che si è trovata per due volte a servire per il secondo set e dunque con la possibilità di allungare il match. Imponente il numero di ace della bielorussa (sedici), che ha ottenuto il 76% dei punti quando ha servito la prima, mentre ha sofferto molto di più con la seconda (37%).è stata bravissima a tenere l’80% di prime in campo, conndo comunque anche meno palle break dell’avversaria (6 contro 8). Una partita sicuramente di grande carattere quella dell’azzurra, dalla quale può ...

ultimo1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 8.127.389 dollari, in scena sui campi in cemento di. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.37, si è arresa ...

La toscana si è arresa in due set alla numero uno del mondo e del tabellone PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - Jasmine Paolini si ferma negli ottavi ...Il tennis femminile fa tappa a Pechino con il prestigioso torneo Wta: in campo anche la tennista azzurra Jasmine Paolini, chiamata a un esordio proibitivo contro la Sabalenka. Match in salita anche ...