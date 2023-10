Wolverine | Hugh Jackman posta il nuovo allenamento | ma per i fan non allena a sufficienza le gambe

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 5 ottobre 2023) I fan hanno consigliato adi curare anche l'degli arti inferiori analizzando i video in cui siper Deadpool 3. Quando gli utenti di di internet si mettono a criticare i polpacci di, c'è chiaramente qualcosa che non va. In attesa di riprendere la lavorazione di Deapool 3, il muscoloso attore si tiene in forma e continua a condividere immagini dei suoimenti, ma qualcuno ha avuto da ridire sul tono muscolare degli arti inferiori. L'attore degli X-Men ha pubblicato una serie di video recenti dimenti, tuttavia alcuni lettori si sono chiesti se salta il giorno dedicato alle. In vista di Deadpool 3,ha rivelato di ...