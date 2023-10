WindTre Assicurazioni | azienda ancora più vicina alle esigenze delle famiglie

(Di giovedì 5 ottobre 2023) ROMA – Con la nascita dil’piùgrazie a prodotti pensati per proteggere la casa e il tempo libero e per far vivere in serenità le persone nella vita di ogni giorno.entra nel settore come un’agenzia assicurativa e ha scelto wefox, Insurtech leader L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Open Fiber, Napoli verso il 100% di copertura in fibra ottica Internet a casa 2023: canone ridotto e fibra ottica sempre più diffusa Telefonia mobile: prezzo medioin calo (-8%), crescita record per i Giga mensili ...

...affiancando ai normali servizi di tlc anche quelli per la vendita dioltre a luce e gas. Le polizze saranno offerte in collaborazione con Axa e NetInsurance anche seè diventata ...consolida l' identità multiservice del brand e sceglie come partner strategico la insurtech wefox , società nata nel 2015 in Germania e Svizzera con il nome di FinanceFox ed ...

ROMA – Con la nascita di WindTre Assicurazioni l’azienda è ancora più vicina alle esigenze delle famiglie grazie a prodotti pensati per proteggere la casa e il tempo libero e per far vivere in ...L’azienda di telecomunicazioni WINDTRE ha lanciato la propria agenzia assicurativa, WINDTRE Assicurazioni, per distribuire assicurazioni direttamente ai propri clienti. Inizialmente l’offerta riguarda ...