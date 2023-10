Googlenel mercato degli smartwatch con un dispositivo che, sulla carta, si presenta molto ... La parte smart dell'orologio è gestita daOS 3.5 , permette la lettuara delle notifiche dello ...Googlenel mercato degli smartwatch con un dispositivo che, sulla carta, si presenta molto ... La parte smart dell'orologio è gestita daOS 3.5 , permette la lettuara delle notifiche dello ...

Wear OS 4 debutta con Google Pixel Watch 2 e arriva anche l’app di Gmail TuttoAndroid.net

Pelso debutta alla Fashion Week di Milano e lancia la linea Home FashionNetwork.com IT

L'applicazione di Gmail per smartwatch dotati di Wear OS è ufficialmente disponibile per il download su Play Store: debutto su Pixel Watch.Il designer irlandese approda al timone del marchio britannico dopo l’addio della storica stilista. Dove ha lavorato prima di arrivare alla Maison di Kering. Giusto il tempo per salutare Sarah Burton, ...