Volterragusto accende l’autunno in Toscana

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sabato 21 e domenica 22 ottobre, e ancora da sabato 28 ottobre a mercoledì 1 novembre, si rinnova l’appuntamento con, manifestazione clou deltoscano ormai diventata immancabile punto di ritrovo per tutti gli amanti di arte, tradizioni e prodotti tipici che celebrerà quest’anno il connubio tra storia e cibo. Nella suggestiva cornice offerta da alcuni luoghi simbolo di Volterra – da Piazza dei Priori alle Logge di Palazzo Pretorio, passando per la Saletta di Via Turazza, le Cantine di Palazzo Viti, Via Gramsci, il ridotto del Teatro Persio Flacco, la frazione di Mazzolla – a fare gli onori di casa sarà come sempre il pregiato tartufo locale, protagonista della XXV Mostra Mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici dell’Alta Valdicecina. Con lui “sfileranno” tanti portabandiera delle eccellenze territoriali, piccoli produttori ...