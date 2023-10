Volley | Zoran Terzic contattato per guidare l’Italia? Clamorosa ipotesi dalla Russia E Velasco…

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Chi sarà il nuovo CT della Nazionale Italiana difemminile? Dopo i fallimentari Europei chiusi al quarto posto e la debacle nel torneo preolimpico, dove le azzurre non sono riuscite ad agguantare il biglietto per i Giochi di Parigi 2024 (bisognerà aggrapparsi al ranking FIVB), sembra ormai scontato che Davide Mazzanti venga sollevato dall’incarico. Nei fatti lo aveva fatto intendere Giuseppe Manfredi, Presidente della FIPAV, ma bisognerà aspettare il Consiglio Federale che si ritroverà a metà ottobre dopo la conclusione del preolimpico maschile in corso di svolgimento a Rio de Janeiro. Il nome più chiacchierato nelle ultime settimane è stato quello di Julio Velasco, il Guru che guidò la Generazione dei Fenomeni verso i suoi primi trionfi ai Mondiali e che proprio in questa stagione è tornato nel settore femminile (è l’attuale allenatore di Busto Arsizio). Il ...